Серхио Агуэро: именно Гризманн помогает «Атлетико» стремиться к высоким достижениям

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Серхио Агуэро оценил значимость 32-летнего форварда Антуана Гризманна для «матрасников».

«Конечно, Гризманн должен чувствовать себя как дома в клубе, где он показал лучшие результаты в своей карьере. Он игрок, который забивает и позволяет забивать другим. Я рад за «Атлетико», потому что именно Гризманн помогает этой команде стремиться к высоким достижениям», — приводит слова Агуэро Football Espana.

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Напомним, в нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.