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Сборная Кыргызстана сыграла вничью с Оманом и покинула Кубок Азии

Сборная Кыргызстана сыграла вничью с Оманом и покинула Кубок Азии
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Сегодня, 25 января, состоялся матч 3-го тура группового этапа Кубка Азии, в котором встречались сборные Киргизии и Омана. Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 мск. Команды не смогли выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.

Первый гол в матче был забит на 8-й минуте. Отличился 26-летний нападающий сборной Омана Мухсен Аль-Гассани. На 80-й минуте счёт сравнял форвард Кыргызстана Джоэль Коджо.

После этой игры в активе Омана стало два набранных очка. Команда расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы F. Киргизия с одним очком заняла четвёртое место и покинула турнир.

Напомним, турнир проходит с 12 января по 10 февраля. Сборная Катара завоевала этот трофей на турнире 2019 года, который состоялся в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отметим, что наибольшее количество побед в Кубке Азии в активе сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.

Кубок Азии . Группа F. 3-й тур
25 января 2024, четверг. 18:00 МСК
Киргизия
Окончен
1 : 1
Оман
0:1 Al-Ghassani – 8'     1:1 Kojo – 80'    
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