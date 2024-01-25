Форвард «Зенита» Кассьерра может перейти в «Аль-Иттихад» на замену Кариму Бензема — Капера

Колумбийский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра может стать футболистом «Аль-Иттихад» в текущее зимнее трансферное окно, форвардом также интересуется «Аль-Шабаб». Об этом сообщает журналист Хулиан Капера в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Аль-Шабаб» уже сделал предложение сине-бело-голубым по покупке колумбийского нападающего. «Аль-Иттихад» же рассматривает Кассьерру в качестве возможной замены звёздному форварду команды Кариму Бензема, который может покинуть клуб в ближайшее время и вернуться в Европу.

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Матео сыграл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение Кассьерры с сине-бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского нападающего в € 9 млн. «Зенит» к зимнему перерыву занимает второе место в РПЛ.