«Манчестер Юнайтед» не будет покупать игроков этой зимой из-за проблем с ФФП

Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует покупать новых футболистов в период открытия январского трансферного окна, поскольку у клуба есть проблемы с трансферным фэйр-плей. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, помимо трансферов, «красные дьяволы» также не смогут брать игроков в аренду. Подобные ограничения для манкунианцев обусловлены тем, что их финансы строго ограничены правилами получения прибыли и устойчивого развития.

Также в «Манчестер Юнайтед» опасаются, что в случае дополнительных трат с ними может произойти ситуация, схожая с «Эвертоном», с которого сняли десять очков за нарушение финансовых правил.

Напомним, на текущий момент трансферный баланс «красных дьяволов» является отрицательным (- € 147 млн). Однако правила АПЛ позволяют достигать лишь лимита в € 120 млн.