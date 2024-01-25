Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин назвал самого прогрессирующего футболиста РПЛ

Дмитрий Булыкин назвал самого прогрессирующего футболиста РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кто, по его мнению, является самым прогрессирующим футболистом Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Мне сразу в голову приходят Пиняев и Тюкавин. Отмечу Тюкавина, он как раз стал больше играть.

В чём его главный прогресс? Он стал чаще брать игру на себя, больше забивать начал. На этом нельзя останавливаться. Вторая часть сезона для «Динамо» будет зависеть от него. Он и Фёдор Смолов должны сделать результат», — приводит слова Булыкина Legalbet.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Сергей Пиняев провёл 18 матчей в составе «Локомотива», отметившись двумя голами и пятью голевыми передачами.

Константин Тюкавин также провёл 18 матчей за московское «Динамо» в РПЛ в этом сезоне, забив восемь голов и отдав четыре голевые передачи.

Материалы по теме
Булыкин: срыв перехода Тикнизяна в «Зенит» — показатель большого числа подковёрных игр
Булыкин — об Угальде: Нидерланды — кузница талантов, но адаптировался в РПЛ только Промес
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android