«Я зашёл слишком далеко». Лавесси рассказал о своём пребывании в психиатрической больнице

Бывший нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Эсекьель Лавесси (на фото справа) рассказал о своём состоянии после того, как он был помещён в психиатрическую больницу Буэнос-Айреса по причине проблем с алкоголем.

«Ранее я пытался привести себя в порядок в другой клинике Буэнос-Айреса, но у меня не получилось. У меня не осталось другого выбора. Это тяжело, но я должен был это сделать. Я должен изменить свою жизнь и свои привычки. Мне необходимо сделать всё возможное для своего сына. Я зашёл слишком далеко», — приводит слова Лавесси Sport.es.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Лавесси был доставлен в больницу с ножевым ранением, которое он получил в результате конфликта со своим братом. Позже появились сведения, что брат пытался успокоить аргентинца, находящегося в неадекватном состоянии из-за приёма запрещённых веществ, а также алкоголя.