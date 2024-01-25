Кононов — о «Торпедо»: моя команда впервые столько пропустила за один день со стандартов

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался об игре своей команды в двух товарищеских матчах, сыгранных за один день. Напомним, чёрно-белые утром сыграли с ЦСКА (2:3), а во второй половине дня с «Региональным клубом Абу-Даби» (4:2).

«Вопросы есть. Видите, мы опять со стандарта «получили». Пенальти — это тоже стандарт. За день мы пропустили пять мячей, причём четыре из них — со стандартных положений.

В первую очередь, мы делали акцент на функциональной подготовке и на построении игры. В меньшей степени уделяли внимание стандартным положениям. Было одно построение при угловых, где мы попробовали зонный принцип игры, теперь будем тренировать уже что-нибудь другое. Мы анализируем почему так происходит. В моей тренерской карьере команда впервые пропускает столько мячей за один день со стандартных положений», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба.

Напомним, «Торпедо» объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера 17 января. Ранее команду возглавлял Артём Горлов.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 27 очков за 20 матчей. Лидирует махачкалинское «Динамо», у которого 37 очков. В 21-м туре «Торпедо» на выезде встретится с красноярским «Енисеем» в начале марта.