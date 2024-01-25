«Спартаку» теперь нельзя держать его на скамейке». Уткин — о Промесе и 9 годах тюрьмы

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал новость о том, что нападающему «Спартака» Квинси Промесу грозит девять лет тюрьмы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Такой срок запросила для футболиста прокуратура Нидерландов.

«У «Спартака» появились известные проблемы со скамейкой. В среду стало известно, что голландские прокуроры потребовали для Квинси Промеса 9 лет тюрьмы за участие в транспортировке наркотиков.

В общем, можно сказать, что прокуратура предложила Промесу 9-летний контракт.

Что здесь сказать? Никому не пожелаешь оказаться в тюрьме, но перевозка наркотиков, тем более, если она будет доказана в суде – это, конечно, очень серьезное преступление.

Вы спросите, в чем же проблема со скамейкой в «Спартаке»? Пока идет суд, – а он наверняка надолго останется в памяти Квинси – теперь его вообще нельзя держать на скамейке, у него будут дурные ассоциации. Поэтому только в основной состав и только с первой до последней минуты», — сказал Уткин на своём Youtube-канале.

Напомним, Квинси Промес в нынешнем сезоне сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Сообщалось, что Квинси стал резидентом ОАЭ и сможет поехать на сбор команды. Однако потом возникли слухи о риске экстрадиции футболиста, ведь у него есть несколько уголовных дел на родине — в Нидерландах.