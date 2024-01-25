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«Корай может приехать в Россию». Агент игрока «Вероны» Гюнтера — о «Локомотиве»

«Корай может приехать в Россию». Агент игрока «Вероны» Гюнтера — о «Локомотиве»
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Футбольный агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника «Вероны» Корая Гюнтера, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно.

«Корай может приехать в Россию. Есть разговор с «Локомотивом», — приводит слова Акана «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний Гюнтер играет за «Верону» с 2019 года. Прошлый сезон немец провёл в аренде в «Сампдории». В 24 матчах в составе генуэзского клуба Гюнтер забил один гол и отдал одну результативную передачу. В текущем сезоне Гюнтер не сыграл ни одного матча за «Верону» в Серии А. Контракт защитника с «Вероной» рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1,2 млн.

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