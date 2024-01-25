Робер Пирес: я француз, но считаю, что Мбаппе нужно уходить из «ПСЖ» в «Реал»

Бывший полузащитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Робер Пирес считает, что ради дальнейшего прогресса нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе необходимо переходить в мадридский «Реал».

«В конечном итоге он будет играть за мадридский «Реал». Он должен сделать этот шаг, если хочет развиваться. Я француз, который любит «ПСЖ» и Лигу 1, но если Мбаппе хочет расти, ему следует ехать в Мадрид», — приводит слова Пиреса AS.

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что 25-летний футболист принял окончательное решение покинуть французский гранд и присоединиться к «сливочным», слухи с которыми связывают Мбаппе на протяжении нескольких последних лет.

Напомним, в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.