«Ростов» — клуб, где Умар может написать свою историю». Агент Сако — о возможном переходе

Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы защитника болгарской «Арды» Умара Сако, высказался об интересе «Ростова» к своему клиенту. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Ростов» планирует арендовать 27-летнего центрального защитника.

«По Умару уже были предложения из Турции, Украины и Китая. Когда мы получили оффер со стороны «Ростова», сразу же согласились на обсуждение, потому что это клуб, где Сако может добиться больших успехов и написать свою историю. Будучи его агентом, я сразу же выбрал «Ростов». Также надеюсь, что он хорошо завершит сезон и сможет проявить себя на поле как можно лучше и остаться в сердцах болельщиков команды», — приводит слова Диалло «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне 27-летний Умар Сако провёл за «Арду» 20 матчей в болгарском чемпионате, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее соглашение Сако с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 600 тыс.