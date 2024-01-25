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Игрок «Лас-Пальмас»: у «Реала» так много игроков, что не важно выйдет ли Беллингем

Игрок «Лас-Пальмас»: у «Реала» так много игроков, что не важно выйдет ли Беллингем
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Полузащитник «Манчестер Сити» Максимо Перроне, выступающий за «Лас-Пальмас» на правах аренды, высказался об отсутствии полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема в предстоящей очной встрече двух команд в рамках 22-го тура Ла Лиги. Напомним, англичанин пропустит встречу из-за перебора жёлтых карточек.

«У них так много игроков, что не имеет значения, выйдет ли Беллингем или нет. Он великий игрок, но его отсутствие будет компенсировано другим великим игроком. Мы не можем сосредоточиться на отдельных футболистах, а должны на всей команде, с которой нам предстоит сыграть», — приводит слова Перроне Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и восемь результативных передач.

Матч 22-го тура испанской Примеры состоится 27 января в 18:15 мск.

После 20 сыгранных туров мадридский «Реал» набрал 51 очко и расположился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата. «Лас-Пальмас» сыграл на один матч больше и набрал 31 очко. Команда занимает восьмое место.

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