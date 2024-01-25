Кирилл Комбаров ответил, звал ли его брат в тренерский штаб «Спартака-2»

Бывший защитник московского «Спартака» Кирилл Комбаров звал ли его брат, новый главный тренер второй команды красно-белых «Спартак-2» Дмитрий Комбаров, в тренерский штаб «Спартака-2».

«Брат звал к себе в тренерский штаб? Нет. Я и сам не хочу идти на тренерскую работу. Мне интересна другая сфера, я помогаю Диме формировать команду, как это было в «Звезде». Если нужен будет совет по тактике, помощь в разборе игры, то всегда откликнусь, помогу чем смогу. Тем более со стороны лучше видны плюсы и минусы, проще дать анализ происходящему, нежели, когда ты находишься у бровки поля», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

Напомним, Дмитрию Комбарову 37 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 26 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с красно-белыми он завоевал два трофея. В 2017-м Дмитрий стал чемпионом России в составе москвичей.