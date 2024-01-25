Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лэмпард рассказал, о чём беспокоился при переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Лэмпард рассказал, о чём беспокоился при переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник и главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что его смущало в переходе хавбека «синих» Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед», который состоялся минувшим летом.

«Единственное, о чём я беспокоился, когда он переходил в «Манчестер Юнайтед», это то, подойдут ли они с Бруну Фернандешем друг другу. Бруну — капитан команды, почти не получает травм, и при этом они играют на одной позиции.

Я говорю это не ради того, чтобы покритиковать Мэйсона или «Манчестер Юнайтед» за то, что они купили его, но когда речь идёт о приобретении игрока такого уровня и за такие деньги, вы должны чётко понимать, в чём заключается ваш план», — приводит слова Лэмпарда The Sun.

Напомним, Маунт перешёл из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за € 65 млн. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В конце ноября 25-летний игрок получил травму и больше не выходил на поле.

Материалы по теме
Лэмпард — о Салахе и Де Брёйне в «Челси»: многие игроки не подошли той команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android