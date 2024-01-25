Лэмпард рассказал, о чём беспокоился при переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник и главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что его смущало в переходе хавбека «синих» Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед», который состоялся минувшим летом.

«Единственное, о чём я беспокоился, когда он переходил в «Манчестер Юнайтед», это то, подойдут ли они с Бруну Фернандешем друг другу. Бруну — капитан команды, почти не получает травм, и при этом они играют на одной позиции.

Я говорю это не ради того, чтобы покритиковать Мэйсона или «Манчестер Юнайтед» за то, что они купили его, но когда речь идёт о приобретении игрока такого уровня и за такие деньги, вы должны чётко понимать, в чём заключается ваш план», — приводит слова Лэмпарда The Sun.

Напомним, Маунт перешёл из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» за € 65 млн. В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В конце ноября 25-летний игрок получил травму и больше не выходил на поле.