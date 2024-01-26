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Саша Боэ в пятницу пройдёт медосмотр в Мюнхене для перехода в «Баварию» — Фальк

Саша Боэ в пятницу пройдёт медосмотр в Мюнхене для перехода в «Баварию» — Фальк
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Французский защитник турецкого «Галатасарая» Саша Боэ завтра прилетит в Германию для прохождения медицинского осмотра для перехода в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что немецкий клуб представил первоначальное устное предложение по крайнему защитнику в размере € 15 млн плюс бонусы.

23-летний Саша Боэ является футболистом «Галатасарая» с июля 2021 года. Его действующее соглашение с клубом из чемпионата Турции рассчитано до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника из Франции в € 22 млн. В нынешнем сезоне Боэ принял участие в 31 матче своей команды, в которых забил два гола.

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