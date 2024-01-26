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«Локомотив» близок к приобретению Ньямзи за € 5 млн — DNA

«Локомотив» близок к приобретению Ньямзи за € 5 млн — DNA
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Московский «Локомотив» близок к соглашению с французским «Старсбургом» о переходе центрального защитника Жерзино Ньямси за сумму около € 5 млн, сообщает DNA.

По информации источника, футболист в четверг посещал российское посольство чтобы разобраться с административными вопросами, которые могут возникнуть при переезде в Россию. Также сообщается, что бельгийский «Андерлехт» также заинтересован в Жерзино, но железнодорожники находятся на шаг впереди. Есть один ключевой фактор, сдерживающий сделку — гарантии банковского перевода денег за трансфер со стороны москвичей.

27-летний Ньямси принял участие в 13 матчах французской Лиге 1 в текущем сезоне, но не сумел отметиться результативными действиями. Нынешний контракт француза со «Страсбургом» рассчитан 30 июня 2025 года. В сезоне-2018/2019, выступая за «Ренн», Жерзино стал обладателем Кубка Франции. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.

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