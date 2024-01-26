Гендир «Пари НН» высказался о возможном введении интервью для судей РПЛ после матча

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о возможном введении формата послематчевых интервью для судей матчей Российской Премьер-Лиги, в которых они могли бы объяснить свои решения, которые принимали по ходу встречи.

«Вспомним яркие эмоциональные выступления тренеров после матча, когда им дают микрофон, включают видеокамеры, и они в прямом эфире представляют свою позицию. Сколько ярких эмоциональных историй за первую часть сезона мы увидели.

Если и судьям предложить такой формат, я думаю, что, во-первых, российский болельщик получит что-то новое, во-вторых, это крайне интересно, чтобы судья по горячим следам объяснял свои решения, особенно те, что оказывают критическое влияние на ход игры», — приводит слова Мелика-Гусейнова Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 18 матчах чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.