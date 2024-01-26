«РБ Лейпциг» заинтересован в подписании игрока «Арсенала» Смит-Роу

Немецкий «РБ Лейпциг» проявляет заинтересованность в том, чтобы взять в аренду 23-летнего полузащитника английского «Арсенала» Эмиля Смит-Роу. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, в немецком клубе считают, что Смит-Роу поможет улучшить командную игру «быков» и попасть им в Лигу чемпионов. При этом главный тренер «канониров» Микель Артета сомневается в целесообразности перехода англичанина в РБ Лейпциг».

Напомним, в нынешнем сезоне Смит-Роу принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.