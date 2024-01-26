«Атлетико» обыграл «Севилью» и вышел в полуфинал Кубка Испании

Завершился матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. В качестве главного арбитра встречи выступал Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Атлетико» обыграл «Севилью» со счётом 1:0.

В первом тайме, на 26-й минуте, в ворота «Севильи» был назначен пенальти. Антуан Гризманн не смог реализовать 11-метровый удар, пробив значительно выше ворот, счёт остался прежним. Во втором тайме, на 79-й минуте, Мемфис Депай открыл счёт в матче, выведя «Атлетико» вперёд. Гол Депая так и остался последним в данной встрече, «Атлетико» одержал победу со счётом 1:0.

Таким образом, «Атлетико» вышел в полуфинал Кубка Испании, где сыграет с «Атлетиком» из Бильбао, который ранее выбил «Барселону» (4:2 ДВ). Во втором полуфинал «Реал Сосьедад» встретится с «Мальоркой».

На пути к 1/4 финала турнира «Атлетико» победил «Луго» (3:1) и мадридский «Реал» (4:2 ДВ). «Севилья», в свою очередь, была сильнее «Расинга» (2:1) и «Хетафе» (3:1).