Уткин отреагировал на срыв трансфера Тикнизяна в «Зенит»

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на слухи о срыве потенциального трансфера защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в санкт-петербургский «Зенит».

«Hy, a что. Тикнизян почти прав. Едет на скамейку. Меняет там при этом ровесника (Круговой на год старше), который больше там сидеть уже не мог. То есть в возрасте, который его предшественник счел критичным для «неигры», присесть на его место года на три. А когда потом захочешь уйти, еще на полгода в дубль.

Не то чтобы прям «нет», но если «да», то платите двушку, жрецы Маммоны!

Армяне, их на голубом льве не объедешь. Во всяком случае, не объедешь задёшево!», – написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что трансфер левого защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока. По ходу переговоров футболист запросил зарплату около € 2 млн. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.

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