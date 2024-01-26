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Принц Саудовской Аравии высказался об интересе к Килиану Мбаппе

Принц Саудовской Аравии высказался об интересе к Килиану Мбаппе
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Член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд высказался о возможном переходе в лигу нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Конечно, он нам нравится. Килиан Мбаппе — хороший игрок, он сильный, и я надеюсь увидеть его играющим в Саудовской Аравии, в любой команде нашего чемпионата», — приводит слова принца RMC Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно и продолжить карьеру в «Реале».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 180 млн. В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и сделал 6 результативных передач.

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