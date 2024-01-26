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Анчелотти хочет оградить «Реал» от судейских скандалов в ближайшие четыре матча

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет уберечь команду от судейских скандалов вокруг команды, сообщает Marca.

По данным источника, Анчелотти считает, что четыре ближайших матча «Реала» в чемпионате Испании являются ключевыми, поэтому важно оградить команду от лишних разговорах о судействе.

В «Реале» считают, если команда выиграет ближайшие матчи чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом», «Хетафе», «Атлетико» и «Жироной», то сильно увеличит свои шансы на чемпионство.

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Напомним, ранее главный тренер «Барселоны» Хави высказывал недовольство тем, как судьи работают в матчах с «Реалом».

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на одно очко, но у мадридцев есть игра в запасе.

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