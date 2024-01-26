Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Севильи» отказался от пресс-конференции из-за гибели болельщиков клуба

Тренер «Севильи» отказался от пресс-конференции из-за гибели болельщиков клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес не захотел отвечать на вопросы на пресс-конференции из-за гибели в ДТП болельщиков клуба, направлявшихся в Мадрид на четвертьфинальный матч Кубка Испании с «Атлетико» (0:1).

«Мы чрезвычайно расстроены и опечалены известием о смерти трёх болельщиков «Севильи». Вы меня простите, но я пришёл на пресс-конференцию только для того, чтобы выразить соболезнования болельщикам «Севильи», — приводит слова Флореса Sport.es.

Сообщалось, что трое болельщиков погибли в результате ДТП на трассе из-за густого тумана.

Ранее в полуфинал Кубка Испании вышел «Атлетик», «Реал Сосьедад» и «Мальорка».

Действующим победителем Кубка Испании является мадридский «Реал», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Осасуну» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Гризманн запорол пенальти, как Терри в Москве. А шагнуть к трофею «Атлетико» помог VAR
Видео
Гризманн запорол пенальти, как Терри в Москве. А шагнуть к трофею «Атлетико» помог VAR
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android