Тренер «Севильи» отказался от пресс-конференции из-за гибели болельщиков клуба

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Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес не захотел отвечать на вопросы на пресс-конференции из-за гибели в ДТП болельщиков клуба, направлявшихся в Мадрид на четвертьфинальный матч Кубка Испании с «Атлетико» (0:1).

«Мы чрезвычайно расстроены и опечалены известием о смерти трёх болельщиков «Севильи». Вы меня простите, но я пришёл на пресс-конференцию только для того, чтобы выразить соболезнования болельщикам «Севильи», — приводит слова Флореса Sport.es.

Сообщалось, что трое болельщиков погибли в результате ДТП на трассе из-за густого тумана.

Ранее в полуфинал Кубка Испании вышел «Атлетик», «Реал Сосьедад» и «Мальорка».

Действующим победителем Кубка Испании является мадридский «Реал», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Осасуну» со счётом 2:1.