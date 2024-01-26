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«Меня дисквалифицируют, если я скажу, что думаю». Игрок «Севильи» — о матче с «Атлетико»

«Меня дисквалифицируют, если я скажу, что думаю». Игрок «Севильи» — о матче с «Атлетико»
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Защитник «Севильи» Маркан остался недоволен неназначенным пенальти в четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Атлетико» (0:1).

«Сложная игра. В игре произошло много всего. Мы были гораздо более сосредоточены, больше бегали, хотели большего, и это было самое главное. Но в игре произошло много всего. Если я скажу то, что думаю, то я буду дисквалифицирован на два или три месяца. Поэтому я предпочитаю ничего не говорить. Мы идём дальше», — приводит слова Маркана Sport.es.

Ранее в полуфинал Кубка Испании вышел «Атлетик», «Реал Сосьедад» и «Мальорка».

Действующим победителем Кубка Испании является мадридский «Реал», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Осасуну» со счётом 2:1.

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25 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Депай – 79'    

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