«Меня дисквалифицируют, если я скажу, что думаю». Игрок «Севильи» — о матче с «Атлетико»

Защитник «Севильи» Маркан остался недоволен неназначенным пенальти в четвертьфинальном матче Кубка Испании с «Атлетико» (0:1).

«Сложная игра. В игре произошло много всего. Мы были гораздо более сосредоточены, больше бегали, хотели большего, и это было самое главное. Но в игре произошло много всего. Если я скажу то, что думаю, то я буду дисквалифицирован на два или три месяца. Поэтому я предпочитаю ничего не говорить. Мы идём дальше», — приводит слова Маркана Sport.es.

Ранее в полуфинал Кубка Испании вышел «Атлетик», «Реал Сосьедад» и «Мальорка».

Действующим победителем Кубка Испании является мадридский «Реал», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Осасуну» со счётом 2:1.

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