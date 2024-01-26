Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» впервые за 7 лет вышел в полуфинал Кубка Испании

«Атлетико» впервые за 7 лет вышел в полуфинал Кубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

В четвертьфинале Кубка Испании «Атлетико» переиграл «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде и закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

Отметим, что «Атлетико» не играл в полуфинале Кубка Короля с сезона-2016/17. Тогда «матрасники» уступили по сумме двух матчей «Барселоне» со счётом 3:2.

Кубок Испании . 1/4 финала
25 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Депай – 79'    

На пути к 1/4 финала турнира «Атлетико» победил «Луго» (3:1) и мадридский «Реал» (4:2 ДВ). «Севилья», в свою очередь, была сильнее «Расинга» (2:1) и «Хетафе» (3:1).

В полуфинале подопечные Диего Симеоне могут встретиться с «Атлетиком» из Бильбао, «Мальоркой» или «Реалом Сосьедад». Жеребьёвка полуфинала состоится сегодня, 26 января, в 15:00 по мск. Матчи пройдут 6-8 февраля и 27-29 февраля.

Материалы по теме
Гризманн запорол пенальти, как Терри в Москве. А шагнуть к трофею «Атлетико» помог VAR
Видео
Гризманн запорол пенальти, как Терри в Москве. А шагнуть к трофею «Атлетико» помог VAR

В последний раз «Атлетико» выигрывал Кубок Испании в сезоне-2012/13, тогда тренером команды уже был аргентинский специалист Диего Симеоне.

Вермерен прилетел в Мадрид для подписания контракта с «Атлетико»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android