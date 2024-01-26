Симеоне рассказал о сложностях, которые ждут «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал сложности, с которыми может столкнуться команда в полуфинале Кубка Испании.

«С кем сложнее играть в полуфинале? Уровень игры «Атлетика» из Бильбао постоянно растёт, это отличная команда, и они показывают это в каждом турнире. «Реал» — это «Реал», и в Лиге чемпионов, и в Ла Лиге. «Мальорка» борется и отдаёт всё, что у них есть до конца в каждом матче. Нам всем будет тяжело. Играть два матча или один в полуфинале? Ответ прост. Если играем дома, мне нравится один матч, если играем в гостях, то лучше две игры», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Отметим, жеребьёвка полуфинала Кубка Короля состоится сегодня, 26 января, в 15:00 по мск. Матчи пройдут 6-8 февраля и 27-29 февраля.

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