Почеттино сравнил нападающего «Челси» Брою с Кейном

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о перспективах албанского форварда Армандо Брои на Туманном альбионе на фоне слухов о его уходе из клуба.

«Броя обладает огромным потенциалом, он может стать потрясающим форвардом. Я постоянно сравниваю его с Гарри Кейном, которого отдавали в аренду в «Лейтон Ориент» и «Норвич». Кейну потребовалось время, чтобы найти себя. Потом он начал играть в «Тоттенхэме», и мы увидели, каков его настоящий потенциал», – приводит слова Почеттино инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в СМИ сообщалось, что 22-летний нападающий может сменить клуб уже в текущем месяце. Речь идёт об аренде с возможностью или обязательством выкупа.

В нынешнем сезоне Армандо Броя провёл во всех турнирах за клуб 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает форварда в € 28 млн. Контракт 22-летнего игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года.

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