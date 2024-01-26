Давид Алаба отправился в Австрию, где продолжит восстановление после тяжёлой травмы

Защитник «Реала» Давид Алаба, получивший травму передней крестообразной связки левого колена в 17-м туре Ла Лиги с Вильярреалом» (4:1), отправился в Австрию, чтобы продолжить процесс реабилитации, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 31-летний футболист сделал это с разрешения клуба и с намерением продолжить хорошую линию своего восстановления спустя месяц после операции. Тем не менее, медицинская служба «Реала» будет наблюдать за прогрессом игрока, который пробудет в Австрии до середины февраля.

После возращения в Мадрид Алаба сможет работать индивидуально, без помощи костылей, и продолжит прогрессировать. Ожидается, что этот процесс будет завершен в июне-июле, после чего он начнет работать над следующим сезоном.

\В сезоне-2023/2024 Алаба провёл 17 матчей и отдал 2 голевые передачи.

После 21 тура «Реал» занимает второе место в Ла Лиге с 51 очком. Лидирует в чемпионате «Жирона» (52 очка).

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