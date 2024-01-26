«Нет, мы не фавориты». Родриго Де Пауль – о полуфиналистах Кубка Испании

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль высказался о фаворите Кубка Испании в сезоне-2023/2024.

Вчера, 26 января, «матрасники» обыграли «Севилью» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании и вышли в следующий раунд.

«Атлетико» фаворит Кубка? Нет, мы не фавориты. На данный момент такого понятия не существует. Мы приехали со значительным количеством минут, за два дня, чтобы побороться и победить… Мы чувствуем себя очень взволнованными, а это самое прекрасное, что есть у человека, и мы передаем это людям. С кем бы мы ни играли, это будет очень сложный соперник, у каждого из них есть сильные стороны, и мы подготовимся к ним наилучшим образом, но мы очень рады этому Кубку», — приводит слова Де Пауля marca.

В полуфинал турнира, кроме «Атлетико» вышли «Мальорка», «Реал Сосьедад» и «Атлетик Бильбао».

Жеребьевка полуфинала состоится сегодня, 26 января, в 15:00 мск. Матчи пройдут 6-8 февраля и 27-29 февраля.

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