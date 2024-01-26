Шавло: сейчас позиция России поменялась — к нам не поедут игроки за 30-40 млн

Бывший игрок и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, что изменилось в трансферной политике российских клубов.

«Колоссальных изменений нет, но болельщики как говорят: «Нам нужно первое место». Пока ещё трудно делать выводы, потому что прошло мало времени. Судить будем, когда закончится чемпионат. Но сейчас позиция России поменялась — к нам не поедут игроки за 30-40 млн. Поедут, конечно, где есть такие деньги, но «Спартак» никогда не выделял такой бюджет на покупку одного игрока. «Зенит» может позволить, другие команды — нет. Едут средние игроки, которые актуальны для нашего чемпионата. В Европе есть клубы-доноры, которые перехватывают футболистов, чтобы их продать потом за серьёзные деньги. «Бенфика», например. Для Европы российские клубы тоже являются донорами. Если у нас захотят купить игрока и предложат серьёзные деньги, его отпустят.

Раньше мы покупали игроков, которые прошли адаптацию в Европе, потому что брать их напрямую из Африки или Южной Америки сложно — они играют в свой футбол, трудно входят в командную игру. Лучше приглашать опытного игрока, как у нас был Алекс из Бразилии, или того, кто уже поиграл в Европе. Ещё к нам приходил Моцарт, который уже поиграл в Италии», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.