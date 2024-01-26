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Шавло: Джикию жалко — не играет, хоть и капитан команды

Шавло: Джикию жалко — не играет, хоть и капитан команды
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о защитнике красно-белых Георгии Джикии.

«Да, тут есть большие проблемы. Георгия жалко — не играет, хоть и капитан команды, ещё недавно ведущий футболист. Это давит и на команду, и на болельщиков. Но Дуарте и Бабич заиграли. Я бы не стал отдавать никуда Георгия, потому что всё может быть. Это решение тренера, что он не играет. Спорить с этим сложно. Джикия ведёт себя очень корректно — никогда не высказывается в прессе против тренера, тем более против команды.

Он переживает. Джикии надо поговорить с Абаскалем. Если тренер скажет, что шансов нет и играть он не будет, Георгию надо принимать решение. Думаю, он должен уйти, потому что силы играть у него ещё есть. Он пока ещё игрок сборной, если хочет продолжить карьеру, то надо делать шаг», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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