Шавло: никто Федотова в «Спартаке» не подсиживал! Ему игроки садились на голову

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло вспомнил о периоде работы в московском клубе экс-тренера красно-белых Владимира Федотова.

«Смоленцев был одним из главных действующих лиц — технический директор, отвечал за селекцию. Федуном была нарисована перспектива, что должен работать свой специалист с европейским опытом. Черчесова пригласили на роль спортивного директора, чтобы он освоился и стал тренером. Не было такого, как писал Рабинер, что подсиживали Федотова. Никто этого не делал! Федотов был уже в возрасте. Он очень добрый человек, с игроками обходился как отец. С одной стороны, это хорошо, но с другой — они садились ему на голову. Поэтому пришлось принять такое решение.

В 2004-2005 годах, когда мне пришлось встать у руля с административным штабом, мы помогали. До этого занимали седьмое-пятое места, но переместились на второе и выиграли серебряные медали. Это считалось успехом после трёх провальных лет. С трудом, но прошли в Лигу чемпионов! И потом опять стали вторыми. Да, нам пришлось расстаться с Владимиром Григорьевичем, но никто его не подсиживал. «Спартак» — команда, которая всегда должна находиться вверху. Федотов и сам говорил, что не справляется с некоторыми игроками. Пришлось принимать нестандартное решение. Было жалко, но главным было занять нужные места, потому что от этого зависит доход клуба. Всё было оправдано, хотя потом начали писать… Но что делать?» — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.