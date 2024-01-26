Игрок «Сочи» Дркушич: Морено большой профессионал, с ним очень комфортно работать

Защитник футбольного клуба «Сочи» Ванья Дркушич поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Робертом Морено после победы в первом контрольном матче с молодёжной командой клуба (3:0).

«Первая игра, новый тренер, новая система. Много новых принципов игры. Мы сделали то, что тренер хотел. С ним очень комфортно работать. Видно, что он большой профессионал, он работал в больших клубах Европы. Мы очень много тренируемся, готовимся к чемпионату», — сказал Дркушич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Сочи» объявил о назначении испанского специалиста 15 декабря 2023 года. Последним местом работы испанца была местная «Гранада». Ранее он возглавлял французский «Монако» и работал ассистентом тренера в испанских «Сельте» и «Барселоне», а также в итальянской «Роме». Кроме этого, специалист входил в тренерский штаб сборной Испании и даже руководил командой в роли главного тренера в 10 матчах.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 11 очков за 18 матчей.