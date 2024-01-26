Шавло рассказал, какие позиции нужно усилить «Спартаку» в зимнее трансферное окно

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, какие позиции красно-белым нужно усилить в зимнее трансферное окно.

«Нужен нападающий, если Мелёшина будут отдавать. Я бы посмотрел игрока с дриблингом, маленького. Высокий Соболев у нас уже есть. Главное, чтобы был костяк атакующий, чтобы игроки могли друг друга понимать и что-то организовывать. У футболистов есть качества, но как они будут взаимодействовать — это вопрос.

В обороне даже не знаю. Надеюсь, Денисов выдержит, потому что у него есть нестабильность. Тавареш должен скоро присоединиться после травмы. Команда у нас хорошая, надо просто вытащить потенциал из игроков», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.