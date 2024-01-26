Шавло: вызывает гордость, что мы подняли «Спартак» с колен

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил свой период работы в московском клубе. Напомним, Шавло занимал должность гендиректора красно-белых с 2005 по 2008 год.

«Вызывает гордость, что мы подняли «Спартак» с колен. Те места, которые были, это не места для такой команды. Народ это понимал. Мы привезли в Москву и «Баварию», и «Интер». Мы собирали полные трибуны, поддерживали три года подряд борьбу за чемпионство. Да, ЦСКА тогда нас обыгрывал. Злополучные 1:5 сильно повлияли на нас. После 1:4 от киевского «Динамо» пришлось уйти», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Отметим, что после завершения игровой карьеры Шавло работал тренером в ряде австрийских и российских клубов. В 2004 году он вернулся в «Спартак», где работал сначала тренером-селекционером, а уже в 2005 году занял должность генерального директора клуба.