Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Милана» Флоренци: уже недостаточно говорить «остановите расизм», нужны действия

Игрок «Милана» Флоренци: уже недостаточно говорить «остановите расизм», нужны действия
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями в адрес голкипера «россонери» Мика Меньяна в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:2).

«Выйдя на поле, мы взяли на себя большую ответственность, но мы поддерживали Мика: если бы он не сказал нам, что готов вернуться, мы бы этого не сделали. После игры мы поговорили об этом между собой и как команда поздравили друг друга с тем, как мы справились с этим. Теперь уже недостаточно говорить «остановите расизм», нужны конкретные действия, которые также могут пойти против так называемого «закона поля», — приводит слова Флоренци Milan News.

Напомним, матч Серии А между «Удинезе» и «Миланом» был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков домашней команды в адрес вратаря «россонери». Француз сначала пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходящие от болельщиков «Удинезе», а потом отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру. Вскоре товарищи по команде уговорили игрока вернуться на поле. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.

Материалы по теме
«Они кричали, что я обезьяна». Вратарь «Милана» Меньян — о поведении фанатов «Удинезе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android