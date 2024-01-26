Игрок «Милана» Флоренци: уже недостаточно говорить «остановите расизм», нужны действия

Защитник «Милана» Алессандро Флоренци прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями в адрес голкипера «россонери» Мика Меньяна в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:2).

«Выйдя на поле, мы взяли на себя большую ответственность, но мы поддерживали Мика: если бы он не сказал нам, что готов вернуться, мы бы этого не сделали. После игры мы поговорили об этом между собой и как команда поздравили друг друга с тем, как мы справились с этим. Теперь уже недостаточно говорить «остановите расизм», нужны конкретные действия, которые также могут пойти против так называемого «закона поля», — приводит слова Флоренци Milan News.

Напомним, матч Серии А между «Удинезе» и «Миланом» был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков домашней команды в адрес вратаря «россонери». Француз сначала пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходящие от болельщиков «Удинезе», а потом отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру. Вскоре товарищи по команде уговорили игрока вернуться на поле. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.