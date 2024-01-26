Российский владелец «Монако» оценивает клуб в $ 1 млрд

Российский миллиардер и владелец французского «Монако» Дмитрий Рыболовлев оценивает стоимость французского клуба в $ 1 млрд, информирует журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

Стоит отметить, что Рыболовлеву принадлежит 67% акций «Монако». В таком случае он может получить с продажи клуба $ 670 млн.

Ранее сообщалось, что Рыболовлев готов продать «Монако». Член королевской семьи Саудовской Аравии принц Абдулла Саад Абдулазиз Аль Сауд допустил вариант покупки французского клуба.

Напомним, Рыболовлев является владельцем «Монако» с 2011 года. За это время клуб становился чемпионом Франции (сезон-2016/2017), а также выходил в финал Кубка (сезон-2020/2021) и Суперкубка (2017, 2018) страны. В составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.