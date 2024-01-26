Шавло оценил выступление «Спартака» в первом круге РПЛ

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о выступлениях красно-белых в первой части сезона Российской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне москвичи занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата.

«Оценку поставить сложно. Абаскаль же говорил, что оценивает на три с минусом. Считаю, что это плавающая оценка, потому что отдельные игры были хорошими. Мне кажется, что главная проблема — отсутствие стабильного состава. Но «Спартак» привык удивлять. У них не бывает всё гладко. Качели не дают команде выйти на уровень, позволяющий бороться за высокие места. Взять, например, игру с «Уралом» — выигрываешь 2:1, а потом в конце проигрываешь… А в Калининграде с «Балтикой» при такой погоде выходит Соболев и отдаёт две голевые передачи. Нестабильность характерна для сегодняшнего «Спартака». Но вот последняя игра с «Крыльями» была очень хорошей, потому что соперник не ставил автобус, а играл в открытый футбол.

Ещё бы отметил, что у Соболева и Промеса просел атакующий потенциал, но при этом в обороне немного получше стало у команды. Сыгрались ребята, но вот атаку надо усиливать», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.