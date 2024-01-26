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Шавло поделился мнением о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Шавло поделился мнением о будущем Абаскаля в «Спартаке»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Думаю, что да, особенно после приглашения нового спортивного директора. Но и не совсем правильно его сейчас убирать, потому что есть шансы, что команда поднимется. Надо дать ему возможность, осталось-то играть три месяца, а уже летом принимать решение перед новым сезоном», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года, заменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. Команда испанца набрала 30 очков после 18 матчей чемпионата.

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