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Игрок ЦСКА Зделар подвёл итоги первого сбора ЦСКА в Абу-Даби

Игрок ЦСКА Зделар подвёл итоги первого сбора ЦСКА в Абу-Даби
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Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар подвёл итоги первого учебно-тренировочного зимнего сбора армейской команды. По словам футболиста, ЦСКА хорошо потрудился и набрал отличную форму. Также он подчеркнул важность того, что сборы прошли без травм.

«Во время этого сбора мы много и усердно работали. Самое главное, что все игроки остались здоровы, закончили сбор без травм и только улучшили свои физические кондиции. Мы действительно хорошо потрудились, пришли в отличную форму и уже сыграли два матча», — приводит слова Зделара телеграм-канал ПФК ЦСКА.

Нынешней зимой ЦСКА проведёт три сбора. Первый состоялся в Абу-Даби с 14 по 26 января. Остальные сборы пройдут в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

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