Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федерация футбола Испании выступила с заявлением на фоне судейских скандалов

Федерация футбола Испании выступила с заявлением на фоне судейских скандалов
Аудио-версия:
Комментарии

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) выступила с заявлением на фоне многочисленных судейских скандалов, которые разгораются в Ла Лиге в последнее время. Федерация заступилась за арбитров.

«RFEF хочет продемонстрировать свою поддержку, солидарность и доверие судьям перед лицом нападок, которым они подвергаются при исполнении своей работы. Мы также решительно осуждаем кражу и распространение различных аудиозаписей переговоров VAR, поскольку это является явным нарушением защиты данных. Этот инцидент будет доведён до правоохранительных органов.

Испанские судьи являются эталоном в Европе и во всем мире. Это признают даже УЕФА и ФИФА, которые назначают наших арбитров на крупные турниры, такие как чемпионаты мира или Лига чемпионов.

Уважение к судье должно быть принципом для всех участников футбольного процесса. Судьи являются неотъемлемой частью этого вида спорта, и уважение, которого они заслуживают, является важным примером социального поведения. Без судей нет футбола!" — написано в заявлении RFEF.

Материалы по теме
«Все решения в пользу «Реала». Президент «Барселоны» обвинил VAR в предвзятости
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android