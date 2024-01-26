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Экс-гендиректор «Спартака» Шавло: «Краснодар» заслужил стать чемпионом России

Экс-гендиректор «Спартака» Шавло: «Краснодар» заслужил стать чемпионом России
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У всех давно было желание, чтобы кто-то сменил «Зенит». Сейчас такая возможность появилась. Считаю, что «Краснодар» заслужил стать чемпионом, потому что Галицкий вложил в эту команду столько здоровья и финансов! Но борьба будет серьёзная. Очень плотно по очкам в таблице. Не стоит со счетов списывать команды из нижней части таблицы. С одной стороны, уровень чемпионата где-то стал ниже, но появилось больше непредсказуемых игр. Борьба есть. Отметил бы ещё «Рубин», который сумел подняться с новым тренером, ну и «Крылья Советов» с Осинькиным, конечно», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам 18 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Сине-бело-голубые отстают от «быков» на два очка. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Турнирная Таблица РПЛ-2023/2024
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