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«Рубин» объявил об уходе Игоря Коновалова

«Рубин» объявил об уходе Игоря Коновалова
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Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе 27-летнего полузащитника Игоря Коновалова. Футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Игоря за время, проведённое в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба казанского клуба.

Игорь Коновалов перешёл в «Рубин» в феврале 2018 года из «Кубани». За «Рубин» он успел провести 77 матчей, забил два гола и отдал шесть голевых передач. Отправлялся в аренды в тульский «Арсенал», «Ахмат» и «Урал». Во время выступлений за «Урал» он получил серьёзную травму, после которой игроку потребовалась операция. Из-за этого он сыграл за екатеринбуржцев всего шесть матчей, после чего вернулся из аренды в «Рубин».

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