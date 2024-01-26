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Новичок «Краснодара» Кастаньо: я приехал, чтобы добиться чемпионства

Новичок «Краснодара» Кастаньо: я приехал, чтобы добиться чемпионства
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Колумбийский новичок «Краснодара» Кевин Кастаньо рассказал об адаптации в клубе, а также высказался о своей мотивации.

«Команда меня очень хорошо приняла. Я думал, что здесь много игроков, которые говорят только на английском и русском, но потом я познакомился со многими латиноамериканцами, которые мне во многом помогли.

Я буду стараться привносить всё лучшее, что у меня есть. Я, правда, перехожу с большими надеждами, желанием отдавать всё самое лучшее, выкладываться на полную. Будьте уверены, что я всегда буду играть на все 100% и приехал, чтобы добиться чемпионства», — сказал Кастаньо в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, 21 января, «Краснодар» официально объявил о подписании контракта с Кевином Кастаньо на 4,5 года — до конца июня 2028 года. В текущем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место. «Быки» набрали 38 очков по итогам 18 матчей и стали зимним чемпионом РПЛ.

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