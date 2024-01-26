Агент Шамара Николсона ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в «Спартак»

Футбольный агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, ответил на вопрос о будущем своего подопечного. Напомним, сейчас Николсон на правах аренды выступает за французский «Клермон». Минувшей осенью красно-белые решили отдать Николсона в аренду, так как тренер Гильермо Абаскаль не видел ямайца в основном составе команды.

«Надеемся ли мы вернуться в «Спартак» летом? О том, что будет летом, пока рано говорить. Не секрет, что Гильермо Абаскаль не видел его в своих планах и мы были вынуждены искать новый клуб. Наше настоящее — «Клермон». Большая задача для всех в клубе — остаться в высшей лиге. И Шамар делает всё возможное для достижения этой цели.

Конечно, мы внимательно следим за «Спартаком», надеемся, что они смогут сократить отставание от «Краснодара» и «Зенита» и команда поборется за титул до конца сезона», — приводит слова Портеги Sport24.

Напомним, в текущем розыгрыше чемпионата Франции Николсон провёл 16 матчей, в которым отметился тремя забитыми мячами. Соглашение Шамара со «Спартаком» рассчитано до конца сезона-2025/2026.