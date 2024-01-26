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«Вест Хэм» объявил о переходе хавбека «Манчестер Сити» Филлипса на правах аренды

«Вест Хэм» объявил о переходе хавбека «Манчестер Сити» Филлипса на правах аренды
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Лондонский «Вест Хэм» оформил аренду английского полузащитника «Манчестер Сити» Калвина Филлипса. Хавбек будет играть за «молотобойцев» до конца нынешнего сезона.

Филлипс перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года из «Лидса» за € 49 млн. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за «горожан» всего 10 матчах во всех турнирах, где провёл на поле 319 минут и отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

«Вест Хэм» после 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона располагается на шестом месте турнирной таблицы, набрав 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «молотобойцы» сыграют с «Борнмутом» на домашней арене.

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