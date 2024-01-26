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Спортдир «Оренбурга»: Гойкович не хочет оставаться в России, его агент ищет варианты

Спортдир «Оренбурга»: Гойкович не хочет оставаться в России, его агент ищет варианты
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе из клуба защитника команды Ренато Гойковича.

«Гойкович не хочет оставаться в России, поэтому его агент ищет какие-то варианты. Либо летом бесплатно покинет команду, либо, может, сейчас кто-то придёт и купит. Что мы можем сделать тут?» — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

28-летний Ренато Гойкович — воспитанник боснийского клуба «Слобода». За «Оренбург» футболист играет с 2020 года. Действующий контракт Ренато с оренбуржцами рассчитан до лета 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гойковича в € 1,5 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл 14 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не записав на свой счёт результативных действий. «Оренбург» после первого круга РПЛ сезона-2023/2024 занимает 14-е место в турнирной таблице.

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