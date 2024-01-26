«Не хотел менять образ жизни». Мостовой — о несостоявшихся трансферах в «Реал» и «Барсу»

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, от каких больших команд получал предложение о переходе во время карьеры в Испании.

«Какие предложения были в Испании от больших команд? «Барселона» и «Реал». Когда? Когда мне было 31 год. Почему я побоялся переходить? Не побоялся! Я не хотел менять образ жизни. И клуб запрашивал большие деньги, а они не хотели платить. Я мог настоять, но не стал этого делать. Думал, что вроде всё здорово здесь, дети маленькие, всё шикарно, а так всё бросать. Мы договаривались, им ценник говорят 20 млн. Они такие: «Ему 31 год, какие 20 млн, вы чего?» Это как сейчас 100, конечно. Я жалею, конечно», — сказал Мостовой в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В годы игровой карьеры 55-летний Мостовой выступал в Испании за «Сельту» (1996-2004) и «Алавес» (2005). В Европе полузащитник также был игроком французских «Кана» и «Страсбурга» и португальской «Бенфики». В России Мостовой играл за «Красную Пресню» и «Спартак».