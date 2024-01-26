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Агент Конате: зимой «Ахмат» не захотел продавать Мохамеда — он покинет клуб летом

Агент Конате: зимой «Ахмат» не захотел продавать Мохамеда — он покинет клуб летом
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента в грозненском клубе.

«Мохамед покинет команду летом. То, что Мохамед хочет себя попробовать за границей, было известно ещё летом. По нему были официальные предложения «Ахмату», но клуб не захотел летом его продавать. До нового года тоже были предложения — «Ахмат» снова не захотел продавать. Это выбор клуба.

Мы старались сделать всё, чтобы клуб выиграл деньги. Но «Ахмат» взял его бесплатно, поэтому в этом плане клуб ничего не теряет. Как я вижу, его хотят использовать и он нужен, чтобы поправить турнирное положение», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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