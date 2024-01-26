Шавло: для меня важнее трофея российский костяк «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мыслями о том, когда ждать следующего трофея от «Спартака».

«Если всё время «Зенит» будет усиливаться, то бороться будет трудно. Для меня важнее не трофей, а чтобы играли российские футболисты, был российский костяк. К сожалению, сейчас такого нет. Вот раньше был Джикия и Зобнин, которые требовали со всех. Сейчас же они не играют, а российского кулака, кто бы командовал, ещё нет. Все русские ребята пока молодые», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Последний раз «Спартак» завоёвывал трофей в 2022 году. Тогда москвичи стали обладателями Кубка России. В 2017-м красно-белые оформили дубль из чемпионства и Суперкубка страны.